Биткоин резко подорожал

Всего за несколько часов биткоин подорожал на 5000 долларов. Вечером 28 ноября его курс достиг суточного минимума в 53,2 тысячи долларов, а ночью следующего дня резко вырос до 58,2 тысячи, согласно данным криптобиржи Binance.

По сравнению с ценой на закрытии торгов 28 ноября первая криптовалюта поднялась на 6,2 процента. К моменту написания новости цена биткоина скорректировалась и достигла отметки в 56,9 тысячи долларов. Капитализация монеты равняется 1,19 триллиона долларов.

Рост биткоина спровоцировал подорожание и других крупнейших по капитализации криптовалют. Первый по стоимости альткоин Ethereum за ночь вырос на 6,8 процента, до 4,3 тысячи долларов. Стоимость криптовалюты Solana за сутки увеличилась на 5 процентов, до 203 долларов. Общая капитализация рынка превысила 2,5 триллиона долларов.

Днем ранее биткоин обрушился до 53,6 тысячи долларов на фоне сообщений о новом омикрон-штамме COVID-19. Достигнув этой отметки, цена первой криптовалюты упала на 20 процентов с рекордного максимума в 69 тысяч долларов. Новый вариант коронавируса обвалил не только крипторынок, но и многие мировые фондовые рынки. Европейские фондовые индексы продемонстрировали худшую сессию за более чем год.