56-летняя Брук Шилдс показала фигуру в купальнике и восхитила фанатов

Модель Брук Шилдс показала видео, на котором она запечатлена в бассейне в купальнике

Американская модель и актриса Брук Шилдс показала фигуру в купальнике и восхитила поклонников. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram.

56-летняя знаменитость поделилась видео, на котором она запечатлена в бассейне на территории дома в слитном купальном костюме красного цвета. Волосы Шилдс собраны в пучок, а ее образ дополнили солнцезащитные очки, цепочка на шее и часы. «Новая традиция в честь Дня Благодарения», — подписала она пост, который набрал больше 56 тысяч лайков.

Фанаты оценили стройное телосложение модели и принялись писать комплименты в комментариях. «Вот это тело, Брук!», «Все еще сногсшибательна», «Сестрам Кардашьян до тебя далеко. Выглядишь потрясающе, Брук!», «Прекрасная леди», «Моя бесконечная любовь», — высказались юзеры.

В октябре прошлого года Брук Шилдс объяснила желание фотографироваться в бикини верой в свою красоту. По словам знаменитости, носить бикини и делать откровенные фото в 55-летнем возрасте ее побудили дочери. Звезда заявила, что благодаря поддержке своих детей и личного тренера она научилась любить свою фигуру и демонстрировать ее с гордостью.