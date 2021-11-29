Россияне определили лучший месяц в году для катания на горных лыжах и сноуборде

Россияне назвали январь лучшим месяцем в году для катания на горных лыжах и сноуборде. Их предпочтения определил российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru.

Большинство россиян (44 процента) считают, что лучший период для поездки в горы — новогодние праздники, которые отмечаются в январе. Еще 28 процентов опрошенных предпочитают открывать горнолыжный сезон в феврале, когда на курортах спадает наплыв туристов.

В совокупности 28 процентов участников опроса ездят кататься на горных лыжах и сноуборде под конец сезона. Так, 16 процентов из них выбрали март, восемь — май, четыре — апрель.

Отмечается, что дольше всего горнолыжный сезон в России длится на таких направлениях как Кировск, Южно-Сахалинск, Абзаково, Шерегеш, Байкальск и Эльбрус — кататься в этих регионах можно до конца мая. Кроме того, в зависимости от погоды Сочинский курорт Роза Хутор также может работать до 14 мая.

Ранее в ноябре сообщалось, что россияне захотели провести новогодние каникулы в Великом Устюге, Москве и в карельской Лахденпохья. В этих трех городах аналитики сервиса бронирования жилья для отдыха Tvil.ru зафиксировали самый большой ажиотаж на объекты размещения в период январских праздников — от 500 до 800 процентов по сравнению с прошлым годом.