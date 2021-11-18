Россияне повально захотели провести Новый год в трех городах страны

Tvil.ru: россияне забронировали жилье на Новый год в Великом Устюге, Москве и Карелии

Россияне захотели провести новогодние каникулы в Великом Устюге, Москве и в карельской Лахденпохья. Повальный спрос на квартиры, отели и дома в период январских каникул в этих трех городах зафиксировал сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru.

Аналитики сервиса отметили, что самый большой ажиотаж на новогодний отдых наблюдается в Великом Устюге — спрос на жилье на родине Деда Мороза увеличился на 800 процентов по сравнению с прошлым годом. Второе место заняла столица России Москва с темпом прироста 525 процентов. Третьим рекордсменом по количеству бронирований стала Карелия — суммарно Лахденпохья, Олонец и Сортавала получили на 500 процентов больше заявок на размещение, чем в 2020 году.

Отмечается, что в Красную Поляну, которая в прошлом году стала самым популярным местом отдыха на новогодние праздники, в 2021 году едут на 70 процентов меньше туристов. Предстоящий 2022 год россияне захотели встретить в Алуште, Пятигорске, и Калининграде. Также в рейтинг «ажиотажных» направлений попали Геленджик, Осташков и Нижний Новгород.

Специалисты Tvil.ru изучили данные бронирований туристами жилья для отдыха с 25 декабря 2021 года по 10 января 2022 года и выявили самые востребованные места, сравнив с прошлогодней информацией.

Ранее в ноябре россиянам назвали самые популярные направления внутри страны для поездок выходного дня в декабре. Так, первое место по популярности занял Томск, на второй строчке оказался Краснодар, а на третьей — Железноводск.