Москвичей предупредили о самых сильных за последние 69 лет осадках

Тишковец: циклон «Бенедикт» 30 ноября обрушит на Москву сильнейшие осадки за 69 лет

Во вторник, 30 ноября, циклон «Бенедикт» обрушит на Москву самые сильные осадки за последние 69 лет. В городе выпадет порядка 40 процентов месячной нормы, предупредил синоптик центра «Фобос» Евгений Тишковец, пишет РИА Новости.

По словам специалиста, интенсивные обложные дожди, особенно ночью и утром, будут лить стеной, и сменятся во второй половине дня снегопадом с ухудшением видимости до 900 метров.

На данный момент рекорд дня принадлежит 1952 году (25,4 миллиметра). Кроме того, суточный рекорд осадков для всего ноября составляет 41 миллиметр.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в Центральной России зимой прогнозируются морозы до минус 20 градусов и оттепели. Помимо этого, согласно долгосрочному прогнозу, ожидается глобальное повышение температуры. Краткосрочный прогноз говорит о настоящих морозах, уточнил специалист.