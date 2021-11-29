В Якутии решили клонировать древних животных

Всемирный центр мамонта, создаваемый в Якутии, займется клонированием древних животных, рассказала президент Фонда поддержки и сохранения природного и культурного наследия «Эффект Мамонта» Екатерина Кузьмина. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-центре Якутии в Москве.

По словам Кузьминой, исследование ДНК мамонта начнется в рамках соглашения между фондом, Сибирским отделением РАН, Академией наук Якутии и компанией Artembryogen Engineering — стороны уже подписали документ. Она считает, что задача выполнимая, хоть и амбициозная.

Она добавила, что на первом этапе планируется получить ткани, подходящие для культивирования и использования в качестве генетического материала. Его будут применять при создании реконструированного эмбриона-клона методом слияния соматической клетки и энуклеированной яйцеклетки.

«Для этого необходимо иметь жизнеспособные яйцеклетки похожего вида животных: в случае мамонта — яйцеклетки слонихи. Вопрос о сохранности и жизнеспособности соматических клеток у вымерших животных остается сложным», — сказала Кузьмина. По ее словам, хранение тканей в условиях вечной мерзлоты дает шанс на сохранность клеток в жировых тканях, сухожилиях, связках и хрящах.

Ранее стало известно, что компания Colossal Biosciences захотела клонировать и вырастить мамонта, а также странствующего голубя, которого истребили в начале XX века. Опытами руководит известный американский ученый Джордж Черч, уверенный, что возвращение исчезнувших видов поможет восстановить леса и оживить арктические луга. Первую особь американцы собираются вывести за четыре-шесть лет. Власти Якутии хотят поселить клонов вымерших животных в местном Плейстоценовом парке. В МГУ имени Ломоносова усомнились в способности американской компании и Черча клонировать и вырастить мамонта.