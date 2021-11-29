Российский чиновник назвала «вычищение популяции» целью ковидных ограничений

Вычищение популяции является целью коронавирусных ограничений. Об этом заявила главный санитарный врач Нижегородской области, глава регионального Роспотребнадзора Наталья Кучеренко, ее слова приводит Telegram-канал «Подъем».

«Мы можем говорить, что мы видим инфекцию, что она не спряталась. Что мы не просто закрыли глаза и, как страусы, опустили голову в песок, что мы вычищаем нашу популяцию. Проводим эпидмероприятия, изолируем, назначаем и так далее», — сказала российская чиновница.

Позднее в пресс-службе ведомства заявили изданию, что главный санврач употребила эту фразу в контексте возросшего охвата тестирования населения на COVID-19.

«"Вычищаем от инфекций" имелось в виду, так как охват тестированием позволяет выявить больных на раннем этапе заболевания, вовремя изолировать и начать лечение», — говорится в сообщении регионального Роспотребнадзора.

Ранее в Свердловской области заместитель главы администрации Каменска-Уральского Денис Нестеров призвал тех россиян, кто не желает проходить вакцинацию, уезжать из страны. По его мнению, те, кто прошел вакцинацию, не должны подвергать свою жизнь риску рядом с непривитыми.