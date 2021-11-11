Чиновник призвал непривитых россиян уехать из страны

Замглавы администрации Каменска-Уральского (Свердловская область) Денис Нестеров призвал тех россиян, кто не желает проходить вакцинацию, уезжать из страны. Его слова приводит URA.ru.

Отвечая на вопрос журналистов, почему непривитые люди перестают быть «полноправными членами общества» из-за недопуска в различные места, Нестеров ответил, что те, кто сделал прививку от коронавируса, действуют в соответствии с правилами, установленными в стране и в регионе.

«А почему рядом со мной находятся те люди, кто не хочет выполнять эти правила? Не хотите выполнять правила — значит, переезжайте… Откуда они обычно пишут? Из Канады? Из Белоруссии?», — добавил чиновник.

Нестеров отметил, что те, кто прошел вакцинацию, не должны подвергать свою жизнь риску рядом с невакцинированными.

В октябре советника главы Крыма Олега Крючкова заблокировали в Facebook из-за поста, в котором он призвал антипрививочников «уйти самим» или пройти вакцинацию от коронавируса.

