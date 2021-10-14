Советник главы Крыма призвал россиян «уйти самим» или привиться от коронавируса

Советника главы Крыма Крючкова обвинили в призывах к суициду из-за его поста о вакцинации

Советника главы Крыма Олега Крючкова заблокировали в Facebook из-за поста, в котором он призвал антипрививочников «уйти самим» или пройти вакцинацию от коронавируса. Многие пользователи увидели в этом призыв к суициду, сам же чиновник написал в Telegram-канале, что к самоубийствам никого не склонял.

«Вы думаете вас обойдет? Не хрена! Вы умрете! Скорая не доедет, бригады на разрыв. (...) Хотите умереть? Выберите способ легче: [описание способов суицида]. Не занимайте койки, если вам наплевать на свою жизнь!» — написал в заблокированном Facebook посте. Скрин сообщения чиновник опубликовал в своем Telegram-канале.

В посте Крючков также признавался, что сам вакцинировался только после того, как переболел COVID-19 дважды — в тяжелой и в легкой степени. Сейчас ситуация с коронавирусом «хуже, чем было прошлой осенью, весной или летом», указал он в удаленном посте. За три дня «сгорел» от коронавируса абсолютно здоровый приятель, добавил в тексте Крючков.

Позже, по словам чиновника, ему стали присылать угрозы. Травля продолжается не первый день. Крючков убежден, что его не так поняли противники вакцинации.

«Считаю, что люди, которые без медицинских показаний отказываются от прививок — это предатели, которые ставят жизнь других людей под угрозу», — пояснил он. Крючков подчеркнул, что «добрая сотня людей» после его поста все же «сделала прививки».

Ранее член-корреспондент РАН Александр Лукашев ранее предложил начать каждый месяц штрафовать за уклонение от вакцинации против коронавируса. С помощью данной меры удастся добиться снижения финансовой нагрузки на государственную систему здравоохранения, отметил он.

В свою очередь член комитета Совфеда по социальной политике Владимир Круглый заявил, что идея ввести штрафы за отказ от вакцинации от COVID-19 в России может привести к недовольству в обществе и нарушению закона. Необходимо стимулировать граждан, убеждать их проходить иммунизацию, заметил он.