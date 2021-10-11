В Совфеде оценили призыв ввести штрафы за отказ от вакцинации

Сенатор Круглый: введение штрафов за отказ от вакцинации приведет к недовольству в стране

Идея ввести штрафы за отказ от вакцинации от COVID-19 в России может привести к недовольству в обществе и нарушению закона. Необходимо стимулировать граждан, убеждать их проходить иммунизацию. Так предложение оценил член комитета Совета Федерации по социальной политике Владимир Круглый, пишет РИА Новости.

По его словам, в результате призыва могут активизироваться антипрививочники, распространяющие ложную информацию об иммунизации.

Вместе с тем Круглый отметил, что принуждение к всеобщей вакцинации противоречит законодательству о добровольности вакцинации. Сенатор также напомнил, что в период пандемии коронавируса в стране есть определенный ряд работников, подлежащих иммунизации. Однако, по его утверждению, распространять меры принуждения абсолютно на всех граждан нельзя.

Ранее на идею ввести штрафы отреагировал представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, их введение нереально, так как это нарушает социальный характер государства.

Ранее член-корреспондент РАН Александр Лукашев предложил начать каждый месяц штрафовать за уклонение от вакцинации против коронавируса. С помощью данной меры удастся добиться снижения финансовой нагрузки на государственную систему здравоохранения, отметил он.

