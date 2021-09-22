46-летняя медсестра сочла вакцины вредными и опасными и умерла от COVID-19

46-летняя медсестра и мать близнецов отказалась от вакцинации и умерла от COVID-19 в США

Противница прививок из Айдахо, США, 46-летняя медсестра Натали Райз умерла от COVID-19. Об этом сообщает People.

По словам брата Райз, Дэрила, американка, воспитывавшая двух детей-близнецов, попала под влияние блогеров-антипрививочников, которые рассказывали, что вакцинация вредна и опасна. Несмотря на профессиональную подготовку, медсестра не верила, что вакцины тестировались и исследовались до того как прививки стали доступны для населения. Она сочла, что вакцинация не способна защитить от заболевания и отказалась делать прививку.

10 августа в больницу с подтвержденной новой коронавирусной инфекцией попала 71-летняя мать Райз, Нэнси. Женщину подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и ввели в медикаментозную кому. Через несколько дней после госпитализации Нэнси Райз плохо себя почувствовала и попала в ту же больницу, что и мать, с COVID-19.

«Я был в шоке, когда узнал, что они обе находятся в больнице. Я не знал, чем это все закончится и кто будет заботиться о детях сестры», — сказал Дэрил. 22 августа врачи решили провести Райз интубацию трахеи, поскольку ее состояние продолжало ухудшаться. Внезапно сердце пациентки остановилось, ее пытались реанимировать в течение 45 минут, но безуспешно. Дэрилу сообщили о смерти сестры.

Через некоторое время мать умершей пришла в себя и Дэрилу пришлось рассказать ей о смерти дочери. «Мама даже не знала, что Натали была в больнице. Сестра накануне написала маме письмо, надеясь, что она сможет спуститься в отделение реанимации, чтобы увидеться с ней, но этого так и не произошло», — рассказал мужчина.

Дэрил взял на себя заботу о племянниках до тех пор, пока их бабушка не выйдет из больницы. Американец призывает всех, кто еще сомневается, срочно сделать прививку, чтобы защитить себя и окружающих.

Ранее сообщалось, что в Калифорнии, США, от COVID-19 умерла 40-летняя противница вакцинации Кристен Лоури и оставила сиротами четырех детей. Американка, предположительно, принимала участие в акциях протеста c плакатом с надписью «Дайте голос пострадавшим от вакцин».