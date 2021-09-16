Ребенок россиян-антипрививочников впал в кому из-за столбняка

В Свердловской области у родителей-антипрививочников ребенок впал в кому из-за столбняка

В Свердловской области пятилетний ребенок россиян-антипрививочников заболел столбняком и впал в кому. Об этом сообщается на сайте регионального управления Роспотребнадзора.

По данным ведомства, заражение столбняком произошло из-за травмы колена: ранее россиянин упал с велосипеда. Родители не обращались в больницу две недели, и позже ребенку стало хуже. Его отвезли в стационар, подключили к аппарату ИВЛ и ввели в медикаментозную кому.

«Ребенок был не привит, так как родители отказались от проведения вакцинации по идеологическим соображениям», — заявили в Роспотребнадзоре. Уточняется, что это первый за 17 лет случай столбняка в регионе.

Спасти ребенка удалось, однако после болезни у него появились «серьезные неврологические отклонения».

Ранее кандидат медицинских наук, врач-инфекционист Илья Акинфиев перечислил необходимые каждому россиянину прививки. Среди них прививка от вирусного гепатита B и кори. Также он отметил, что каждые десять лет необходимо вакцинироваться от дифтерии и столбняка.