Женщина вычислила любовницу по найденному в постели волосу

Пользовательница TIkTok рассказала, как устроила расследование, вычислила любовницу партнера по волосу, который нашла в его постели, и уличила его в измене.

Обманутая возлюбленным Хана (@hana.belay) опубликовала в TikTok серию видеозаписей, на которых призвала других пользователей доверять своим инстинктам. В течение длительного времени ей снились кошмары, в которых возлюбленный, который живет далеко от нее, делал что-то плохое. «У меня было предчувствие, что что-то не так», — пояснила она.

По вечерам в выходные мужчина всегда исчезал. Обеспокоенная этим, она звонила ему и писала сообщения, чтобы узнать, все ли с ним в порядке, но он отвечал ей только на следующий день. Когда она спрашивала мужчину, что происходит, он отвечал, что проводил время с друзьями или играл в футбол. «Я всегда верила ему», — подчеркнула пользовательница TikTok. Она решила сесть на самолет и пролетела четыре часа, чтобы сделать ему сюрприз. Но, приехав к нему домой, женщина нашла светлый волос у него в кровати. «Я просмотрела список его друзей в Facebook и нашла всех женщин со светлыми волосами, живших в его городе», — рассказала она.

Хана обнаружила одну девушку, которая подходила по заданным критериям и являлась коллегой мужчины. После этого она нашла в его компьютере их переписку, которую мужчина пытался удалить. «Я написала ей: «Доброй ночи!», а она ответила: «Привет, малыш, жду не дождусь, когда увижу тебя».

С момента публикации видео набрало более 1,4 миллиона лайков и комментариев от пользователей, которые восхищались ее детективными способностями. «Представьте себе, что было бы, если бы в ФБР работали в основном женщины», — написал один из них. «Наша интуиция — это суперспособность», — отметил другой.

Ранее сообщалось, что пользователь Twitter поблагодарил мужчину, который нашел способ сообщить ему, что ему изменяет девушка. Он рассказал, что нашел под сиденьем унитаза записку, в которой говорилось, что возлюбленная провела ночь с другим.