Названы основные причины возврата детей в детские дома

Эксперты из онлайн-школы Skysmart и благотворительного фонда «Катрен» изучили проблемы, возникающие в приемных семьях, и назвали причины, по которым ребенка возвращают в детский дом, сообщают «Известия».

По статистике, около пяти тысяч детей ежегодно отдают обратно в детдома. В ходе исследования выяснились основные причины возвратов: состояние здоровья, особенности поведения, отношения внутри семьи, трудности с учебой, тревога и напряжение, связанные как с отношением к семье окружающих, так и с психологическим состоянием самих приемных родителей.

83 процента опрошенных семей сталкивались с проблемами здоровья у приемных детей, самая частая — задержка развития. Большинство встречалось с особенностями поведения: низкой самооценкой, агрессией и аутоагрессией, обманом. 81 процент замечали, что ребенок отстает в учебе, а 31 волновались о нехватке информации о его прошлом.

«Дети с опытом сиротства, как правило, серьезно отстают в школе, а это приводит к регулярным конфликтам в семье. И дело тут не в том, что ребенку не хватает знаний — у него отсутствует мотивация к учебе», — отметила руководитель благотворительного фонда «Катрен» Ива Аврорина. Известно, что были опрошены россияне в возрасте от 25 до 72 лет, принявшие в семью как минимум одного ребенка. Оказалось, что почти половина семей брали из детских домов младенцев до года, четверть — подростков.

Ранее в сети появилось видео, где воспитанники детского дома издевались над мальчиком. Они били его ногами и руками по животу, заставляли курить и учили материться. В региональном УМВД на подростков уже составили протоколы о побоях. Одного из них поместили в центр временного содержания для несовершеннолетних.