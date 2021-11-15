Издевательства российских подростков над ребенком в детдоме сняли на видео

В Курганском детдоме подростки сняли на видео, как заставляют ребенка курить и бьют его

В Курганской области в селе Кипель 16-летние российские подростки из детского дома издевались над ребенком и заставляли его курить. Они сняли происходящее на видео, его публикует группа «Реальный Курган» во «ВКонтакте».

На кадрах видно, как один из подростков дразнит маленького ребенка апельсином. Помимо этого, он его бьет его ногами и руками по голове и животу. На другой видеозаписи один из героев предлагает тому же мальчику покурить — из-за дыма тот кашляет и задыхается. Воспитанник детского дома также матерится и учит ребенка нецензурно выражаться.

Вдобавок в сети появились кадры, на которых подросток бьет мальчика по голове. Маленький ребенок кричит, но над ним все равно продолжают издеваться.

По данным ТАСС, в региональном УМВД составили протоколы о побоях на подростков. Одного из них поместили в Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей.

Для экстренной проверки в детский дом также выехали сотрудники Главного управления социальной защиты населения по Курганской области, сообщает Telegram-канал правительства региона.

Ранее в Кемеровской области годовалая девочка с инвалидностью попала в детдом из-за сотрудницы ПДН и умерла. Ее изъяли из семьи из-за конфликта между матерью и сотрудницей комиссии по делам несовершеннолетних.