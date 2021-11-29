Отличие платья на фото в сети от реальности рассмешило девушку во время примерки

Покупательница из Англии приобрела платье в интернет-магазине Nasty Gal и рассмеялась во время примерки из-за его отличия в реальности от заявленного на сайте фото. На опубликованный в Facebook пост обратили внимание в The Sun.

Блогерша Демили Мур (Demileigh Moore) показала купленное онлайн черное платье длины макси со спущенной линией плеч и небольшим разрезом на левой ноге. Затем девушка засняла доставленную ей вещь бренда, размер которой не соответствовал заявленному на сайте. Тогда героиня примерила платье и продемонстрировала, что оно чересчур ей велико.

По словам Мур, наряд был как минимум на шесть размеров больше необходимого. «Я не могла перестать смеяться. Я просто не могла поверить, насколько оно огромное. Я хотела быть похожей на гадалку, но в итоге я стала Хагридом. Я не знаю, как можно было так ошибиться во время отправки. В следующий раз мне нужно быть осторожней с покупками в интернете», — поделилась она.

Представители Nasty Gal обратили внимание на публикацию Мур и прокомментировали произошедшую ситуацию: «Nasty Gal очень серьезно относится к качеству продукции, и нашим приоритетом является обеспечение того, чтобы клиенты всегда были полностью довольны нашей одеждой. В данном случае мы признали, что Демили, очевидно, был отправлен товар неправильного размера, и мы вернули ей деньги».

Ранее в ноябре отличие джинсов на фото в сети от реальности озадачило жительницу Аризоны Мелани. Она разместила ролик, где поделилась историей о своем неудачном онлайн-шопинге. Сначала героиня материала показала фото желаемого товара на сайте. Речь идет о голубых джинсах скинни с расклешенными книзу штанинами. Затем девушка сняла себя во время примерки: видно, что они оказались чересчур длинными, из-за чего внешне напомнили ласты.