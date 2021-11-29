Франция вернет НАТО к диалогу с Россией

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан на встрече с главами внешнеполитических ведомств стран НАТО планирует обсудить вопрос о том, чтобы вернуться к совместной работе с Россией по контролю вооружений. Его намерения огласил представитель МИД Франции на брифинге 29 ноября, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что Ле Дриан передаст своим коллегам содержание диалога, который состоялся 12 ноября между ним и главами МИД и Минобороны России Сергеем Лавровым и Сергеем Шойгу. «Министр подчеркнет необходимость возобновления совместной с РФ субстантивной работы над параметрами рамок контроля над вооружениями», — заявил представитель МИД Франции.

Также на встрече министров иностранных дел стран НАТО будет поднят вопрос о позиции НАТО по отношению к России на фоне «значительной напряженности» вокруг Украины. Также Ле Дриан изложит позицию Парижа по поводу взаимного укрепления обороны стран Европы.

Ранее в МИД Франции уже говорили о желании совместно с Россией и НАТО работать над контролем вооружений. Также в Париже отметили постепенное размывание рамок сдерживания вооружений и выразили желание исправить последствия этого процесса.