Во Франции рассказали о желании работать с Россией по контролю над вооружениями

МИД Франции: Париж хочет работать с Россией и НАТО по контролю над вооружениями

Франция желает продолжать работу с Россией и НАТО по совместному контролю над вооружениями. Об этом рассказали журналистам в пресс-службе французского МИД, передает ТАСС.

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«Мы хотим продолжить — особенно с союзниками по НАТО и Россией — методичную работу по контролю над вооружениями», — заявили во внешнеполитическом ведомстве. Также в МИД отметили, что Париж в последнее время наблюдает постепенное размывание рамок сдерживания вооружений и хочет исправить последствия этого процесса.

В начале ноября официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что несмотря на растущие разногласия Москва продолжает диалог с Вашингтоном. По ее словам, это в частности необходимо, чтобы осуществлять контроль над вооружениями.

Также в ноябре секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев допустил, что встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена может состояться до конца 2021 года. Предположительной повесткой встречи может стать ситуация на Украине, кибербезопасность и контроль за распространением оружия.