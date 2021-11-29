Центр Гамалеи захотел исследовать вакцину для детей от шести лет

Глава центра Гамалеи Гинцбург: подали документы на исследование вакцины для детей 6-11 лет

НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи захотел исследовать вакцину от коронавируса среди детей от шести до 11 лет. Об этом заявил директор центра Александр Гинцбург, его цитирует РИА Новости.

«Мы сегодня утром уже подали документы на детишек на возраст 6-11 лет», — сказал Гинцбург.

Также глава центра призвал обязательно внести детский противоковидный препарат в национальный календарь прививок.

Ранее в ноябре Гинцбург объяснил важность вакцинации детей от COVID-19. По его словам, родители, которые отказываются делать детям прививки, совершают преступление. Он отметил, что дельта-штамм не различает взрослых и детей и одинаково опасен для всех.