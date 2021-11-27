Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург объяснил важность вакцинации детей от COVID-19. В эфире телеканала «Россия 1» он заявил, что родители, которые отказываются делать детям прививки, совершают преступление. Слова эксперта приводит ТАСС.

Он отметил, что дельта-штамм не различает взрослых и детей и одинаково опасен для всех — с появлением этого штамма дети стали составлять от 10 до 20 процентов в общей массе заболевших коронавирусной инфекцией в зависимости от страны. «Если они (родители — прим. "Ленты.ру") любят своего ребенка, то они по отношению к нему совершают просто преступление [когда не разрешают прививаться]», — подчеркнул Гинцбург, призвав подумать о себе, детях и окружающих.

Рассказывая о детской вакцине, он указал, что у подростков после прививки вырабатывается больше антител, чем у взрослых. «Дети при вакцине, которая разведена фактически в пять раз, в несколько раз лучше по уровню образования защитных антител реагируют, чем взрослое население», — cказал он.

Ранее российские врачи и ученые оценили эффективность действующих вакцин от нового штамма коронавируса омикрон. Специалисты допустили развитие событий, при котором защита от вакцинации станет менее надежной.