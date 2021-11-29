Работники «Листвяжной» рассказали о способах обмана системы газовой безопасности

Работники шахты «Листвяжная», где в результате взрыва метана погиб 51 человек, рассказали о способах обмана системы газовой безопасности в беседе с «Лентой.ру».

Шахтер Николай Алимов рассказал, что при повышении уровня газа электричество не выключалось. По словам рабочего, он испытал шок, когда увидел мигание фонариков при определенной концентрации газа. «Слышал про заклеенные датчики, но сам такого не видел. Иначе попросту бы не пошел в шахту. Я бы и другому не дал датчик заклеить, и сам бы не стал», — добавил он.

По словам горняка Дениса Давыдова (имя изменено), датчики по неизвестной причине не срабатывали. «Нам говорили: "Ехать на добычу". И люди ехали», — сказал он. При этом начальство было в курсе происходящего, а заместитель директора был в шахте за сутки до взрыва. По мнению Давыдова, тот «все прекрасно видел и знал о газе», но «руководству требовался уголь».

При этом норма концентрации газа, при которой были разрешены работы, постоянно повышалась. «Сначала работали при двух-трех процентах содержания метана, затем при четырех, чуть позже и вовсе при семи-восьми. Доходило до того, что остановят комбайн, немного проветрят — и дальше поехали», — поделился он.

Взрывы метана на шахте «Листвяжная» произошли утром 25 ноября. Погиб 51 человек. Среди погибших как шахтеры, так и спасатели, отправившиеся на их спасение. Возбуждено уголовное дело, пятерых подозреваемых, в том числе директора шахты, арестовали на два месяца. Семьи погибших на «Листвяжной» получат по одному миллиону рублей от Фонда социального страхования.