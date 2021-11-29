Германия предрекла России огромные потери в случае нападения на Украину

Посол ФРГ в Киеве: Россия понесет огромные потери в случае агрессии против Украины

Посол Германии в Киеве Анка Фельдхузен предрекла России огромные потери в случае нападения на Украину, сообщает «Интерфакс — Украина».

«Есть ли у России такие намерения, я тоже не могу вам сказать. Но украинские войска сегодня гораздо сильнее, чем в 2014 году. Россия понесла бы огромные потери», — сказала дипломат.

По словам Фельдхузен, Москва хочет, чтобы Запад и Украина «тратили энергию, время, нервы, спрашивая себя о том, произойдет ли что-нибудь». Киев вместе с иностранным партнерами думает над тем, как избежать возможной агрессии, утверждает посол ФРГ.

«В отличие от 2014 года сейчас это не было бы сюрпризом для нас. Мы все — и в Украине, и вместе с партнерами — уже думаем, как можно этого избежать, потому что никто не хочет полномасштабной войны», — заявила Фельдхузен.

Ранее полковник запаса Вооруженных сил Украины Петр Недзельский заявил, что российская армия обратится в «бегство» при первых признаках столкновения.

Издание Bloomberg сообщало, что, по мнению разведки США, Россия планирует напасть на Украину в 2022 году с трех сторон. Руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что это случится в конце января или начале февраля. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заверил, что Москва не вынашивает никаких агрессивных планов.