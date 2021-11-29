Подмосковному пенсионеру заминировали гранатой дверь квартиры

В Подмосковье неизвестные злоумышленники заминировали дверь квартиры многоэтажного жилого дома с помощью гранаты. Об этом в понедельник, 29 ноября, сообщает ТАСС.

По данным агентства, ЧП произошло в городе Коломна на улица Спирина. По словам работающих на месте специалистов, внешне боеприпас напоминает ручную гранату РГД-5. Как сообщает Telegram-канал Shot, ее около десяти утра обнаружил привязанной к ручке своей входной двери 68-летний российский пенсионер. Из подъезда эвакуировали около 30 жильцов.

25 июня в Казани полиция задержала россиянина, угрожавшего взорвать гранату в жилом доме на улице Рихарда Зорге.