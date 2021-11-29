Япония закроет границы для иностранцев из-за омикрон-штамма COVID-19

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что страна закрывает свои границы для иностранцев из-за распространения в мире омикрон-штамма COVID-19. Об этом сообщает Reuters.

Кисида объявил, что запрет на въезд начнет действовать с 30 ноября и коснется всех иностранных граждан. Отмечается, что экстренная мера вводится до того момента, пока не удастся выяснить всю информацию о новом варианте вируса.

С 8 ноября в Японии для иностранных бизнесменов, студентов и специалистов с сертифицированными вакцинами были введены некоторые послабления. Так, разрешалось при наличии принимающей стороны и полной вакцинации пробыть в карантине три дня вместо 10 или 14, а затем посещать места, необходимые для осуществления деятельности и пользоваться общественным транспортом. Тем не менее, данная мера не распространялась на туристов.

Ранее сообщалось, что министры здравоохранения «Большой семерки» (G7) анонсировали экстренную встречу из-за нового штамма коронавируса. «Я созвал внеочередную встречу министров здравоохранения G7, она пройдет в понедельник, 29 ноября», — заявил глава минздрава Великобритании Саджид Джавид . О планах «Большой семерки» на обсуждение событий, связанных со штаммом омикрон, также сообщили в релизе правительства Британии.

Новый штамм коронавируса под кодом B.1.1.529 выявили в Южной Африке 11 ноября. Первые подтвержденные случаи заражения зафиксированы 24 ноября. Штамм назвали греческой буквой «омикрон» и уже успели признать его опасность на уровне ВОЗ.

