Губерниев рассказал о своей недвижимости

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев рассказал о жилье в Подмосковье и Москве

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев рассказал, какая ему принадлежит недвижимость. Он владеет жильем в Москве и за городом. Подробностями ведущий поделилась с изданием «Москвич Mag».

По словам Губерниева, он позиционирует себя как жителя Подмосковья и Москвы. У комментатора есть недвижимость в Московской области, где он прописан. В столице Губерниев владеет квартирой, где на данный момент ведутся ремонтные работы.

«Поэтому я временно не очень в Москве», — объяснил ведущий.

Губерниев также рассказал, что именно ему не нравится в столице. К подобным вещам он отнес пробки, отметив, что в городе стало удобнее передвигаться на общественном транспорте. «Так делают все нормальные люди: нет-нет да и сам машину оставляю у ближайшей станции — припарковался где-то, прыгнул в метро, быстро доехал», — отметил комментатор.

Ранее свое московское жилье показала телеведущая Елена Летучая. Ей принадлежит двухэтажная квартира площадью 140 квадратных метров, комнаты в которой выполнены в минималистичном стиле с использованием натуральных материалов. Особенностью интерьера выступила белая раковина в виде скульптуры лица.