Елена Летучая показала квартиру в Москве

Телеведущая Елена Летучая показала, как выглядит ее двухэтажная квартира в Москве. Жилье выполнено в минималистичном стиле с использованием натуральных материалов. Фото интерьера опубликованы на сайте проекта о ремонте и дизайне Houzz.

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Владение Летучей занимает 140 квадратных метров, на первом этаже располагаются кухня, совмещенная с гостиной, ванная комната, спальня и рабочий кабинет. Мансардный этаж отдали под еще одну гостиную. Разработчики также оборудовали на верхнем уровне спальное место и ванную комнату.

Проект квартиры разрабатывал дизайнер, в качестве основных материалов он выбрал красный и белый кирпич, а также дерево. Большая часть интерьера выполнена в светлых тонах, акцентами служат яркая мебель и темная лестница. Летучая также решила повесить над кроватью балдахин. Особенностью интерьера стала белая раковина в виде скульптуры лица.

Ранее двухэтажную квартиру в Москве приобрела участница шоу «Однажды в России» на телеканале ТНТ Яна Кошкина. Актриса отметила, что всегда мечтала о двухуровневом жилье. Она не уточнила, в каком районе купила недвижимость и сколько заплатила за нее.