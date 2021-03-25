Елена Летучая раскрыла непроходящие последствия коронавируса

Телеведущая Елена Летучая рассказала, как на нее повлиял перенесенный COVID-19. Последствия коронавируса, которые не прошли даже за несколько месяцев, она раскрыла в интервью изданию «7 дней».

По словам Летучей, заразившись коронавирусом, она болела около месяца, а затем еще неделю сидела дома, чтобы никого не заразить. «А восстанавливаться, честно говоря, мне приходится до сих пор. К сожалению, я пока так и не пришла в себя окончательно, хотя прошло уже несколько месяцев», — призналась телеведущая.

Летучая сообщила, что очень долго ощущала сильную усталость: она не могла заниматься спортом и испытывала трудности, делая зарядку по утрам. «И в целом состояние было настолько упадническое, что я совсем не чувствовала энергии. Батарейка села», — посетовала она и добавила, что на съемках падала без сил уже в середине дня.

Кроме того, перенесенный COVID-19 повлиял на нервную систему Летучей. Когда ведущая болела, у нее, несмотря на постоянное ощущение усталости, сбился сон. Она также все время чувствовала тревогу, из-за которой не могла даже смотреть фильмы. «Я рада, что сейчас она постепенно уходит», — заключила Летучая.

Телеведущая уточнила, что восстанавливалась после заболевания в специализированной спа-клинике в Испании.

Ранее Летучая рассказала, как ей удается хорошо выглядеть, несмотря на большую загруженность. По словам телеведущей то, как выглядит человек, показывает его отношение к самому себе. Она добавила, что всегда оставляет время на себя, следит за питанием и образом жизни, а также пытается каждый день побыть наедине с собой. Кроме того, Летучая регулярно делает зарядку.