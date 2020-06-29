Елена Летучая проверила безопасность на голосовании по поправкам к Конституции

Телеведущая Елена Летучая проверила меры санитарной безопасности на голосовании по поправкам к Конституции. Сюжет об этом опубликован на ее YouTube-канале.

«Во-первых, голосовать можно разными способами. Вы можете даже не ходить на [избирательный] участок. И второе: мы не единственные, кто голосует во время глобальной пандемии коронавируса», — сказала Летучая. В ролике выступили избиратели из Южной Кореи и Франции, рассказавшие о процессе голосования во время пандемии в своих странах.

О мерах санитарной безопасности на избирательных участках рассказали глава Роспотребнадзора Анна Попова и председатель ЦИК Элла Памфилова. Памфилова в свою очередь продемонстрировала Летучей, как обстоит процесс голосования с учетом данных мер — в частности, измерения температуры, дезинфекции обуви и рук.

«Кабинки избирательные развернуты к стене, но они без дверцы, то есть не придется руками касаться ни к одному предмету», — добавила Попова. На участках обязательно соблюдается поточность, а избиратели, как отметила Памфилова, не сталкиваются друг с другом.

На участке в обычной школе, куда пришла Летучая, также был дезинфицирующий коврик для обуви. Затем ей измерили температуру бесконтактным методом, она надела предоставленные маску и перчатки, на дистанции в полтора метра продемонстрировала члену избирательной комиссии свой паспорт и получила от нее бюллетень. Наблюдатель сообщил ей, что на участке нет нарушений, все меры предосторожности соблюдаются.

Голосование по поправкам к Конституции началось по всей России 25 июня и пройдет до 1 июля включительно. Среди вынесенных на голосование изменений к Основному закону — закрепление в нем верховенства российского законодательства над международным, понятие брака как союза мужчины и женщины, упоминания бога и русского народа, ограничение числа президентских сроков до двух и право самого Путина баллотироваться в 2024 году. Глава государства говорил, что еще не принял решение на этот счет.

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