Елена Летучая раскрыла секрет своей красоты

Телеведущая Елена Летучая дала интервью изданию Teleprogramma.pro. У 41-летней ведущей спросили, как ей удается «так хорошо выглядеть» при большой загруженности.

«То, как выглядит человек, показывает его отношение к самому себе. Я себя люблю, поэтому всегда оставляю на себя время. По крайней мере, стараюсь это делать», — раскрыла секрет своей красоты Летучая. Она добавила, что следит за своим питанием и образом жизни, а также пытается каждый день побыть наедине с собой. Кроме того, телеведущая делает зарядку.

Летучая сказала, что часто слышит фразу: «Вы хорошо выглядите для своих лет». По ее словам, главный секрет — гармонично существовать с самой собой, «чтобы не возникало внутреннего конфликта».

«Для меня женская красота – это не красота лица и тела. Мы иногда видим людей, которые идеально выглядят, но они абсолютно непривлекательны. Потому что у них какая-то невероятная грусть в глазах», — заключила телеведущая.

В сентябре 2020 года судебные приставы арестовали банковский счет Летучей. В принудительном порядке у телеведущей списали около 400 тысяч рублей.