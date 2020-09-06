Банковский счет Елены Летучей арестовали

Судебные приставы арестовали банковский счет телеведущей Елены Летучей. Об этом пишет Starhit.

«Судебные приставы выявили расчетные счета, принадлежащие должнице. Денежные средства были арестованы. Практически 400 тысяч рублей было списано со счета в принудительном порядке», — говорится на странице УФССП по Ярославской области в «ВКонтакте». При этом имя должницы не называется.

По утверждению СМИ, этой должницей оказалась Летучая. После принудительного списания средств запись о долге Летучей исчезла из базы данных исполнительных производств.

В августе Летучая поделилась кадрами отдыха в Сочи. Видео, на котором она веселится и танцует с подругами на яхте в Черном море, знаменитость разместила в своем Instagram.

В декабре 2019 года телеведущая Елена Летучая пожелала отсудить у телеканала НТВ 50 миллионов рублей. По мнению женщины и ее мужа, в программе «Звезды сошлись» об их семье была дана ложная информация. Летучая также обвинила НТВ в травле.