Не дождавшийся помощи от полиции россиянин до смерти забил своего обидчика

В Новосибирской области российского полицейского заподозрили в халатности в ходе расследования уголовного дела об убийстве. Об этом в понедельник, 29 ноября, сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

По данным канала, выясняя подробности преступления, в ходе которого два брата забили до смерти мужчину, следователи установили причины расправы. Выяснилось, что в 2020-м 43-летний обвиняемый обратился в полицию, сообщив, что его избили и ограбили. При этом майор МВД даже не составил протокол. Тогда потерпевший решил самостоятельно наказать обидчика. Вместе с братом он пришел к мужчине и избил его, а после скинул в подвал, где тот и скончался.

МВД завершило проверку в отношении полицейского. Теперь делом российского майора занимается Следственный комитет России.

Ранее в ноябре сообщалось, что в Челябинской области проводится проверка в отношении двух участковых-уполномоченных из Карталинского района. Их обвинили в халатности родственники убитого 41-летнего мужчины. По версии родных, убийство допустили правоохранители.