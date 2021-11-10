Родственники убитого россиянина обвинили полицейских в халатности

В Челябинской области проводится проверка в отношении двух участковых-уполномоченных из Карталинского района — их обвинили в халатности родственники убитого 41-летнего мужчины. По версии родных, убийство допустили правоохранители. Об этом в среду, 10 ноября, сообщает Telegram-канал «Осторожно новости».

По информации канала, в августе 41-летний россиянин сообщил полицейским, что его 71-летний отец, отсидевший не один срок в тюрьме, обзавелся нелегальным ружьем и патронами. Эти показания подтвердила и супруга заявителя. Однако полицейские якобы не стали проводить проверку и изымать оружие.

В ноябре после очередной ссоры уголовник схватил оружие и выстрелил в сидевшего в автомобиле сына. От полученных ранений тот скончался на месте, а пенсионера задержали прибывшие полицейские. После трагедии семья сообщила о бездействии участковых в правоохранительные органы. Теперь решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 293 («Халатность») УК РФ.

В марте в отношении трех сотрудниц дежурной части городского управления МВД в Кемерове, игнорировавших звонок об убийстве 23-летней студентки Веры Пехтелевой в январе 2020 года, было возбуждено уголовное дело по статье 293 («Халатность») УК РФ.