Популярная певица снялась топлес для обложки журнала

Популярная американская певица Эшли Франджипани, известная как Холзи, стала героиней новой обложки журнала NME Big Read. Соответствующая фотография появилась на странице издания в Instagram.

Поп-исполнительница снялась топлес, прикрывая обнаженную грудь рукой, в юбке длины макси черного цвета. На размещенном кадре она позирует в полный рост с уложенными волнами волосами и макияжем в стиле smoky eyes. Знаменитость также надела несколько украшений, а именно крупные серьги, кольца и колье в виде креста.

Автором фотосессии выступил фотограф Лукас Гарридо (Lucas Garrido). Публикация восхитила фанатов Холзи, о чем они принялись писать в многочисленных комментариях. «Горячая», «Выглядишь потрясно», «Просто красотка», «Я тебя обожаю», «Какая красивая девушка», «Шикарное фото», «Люблю тебя», — высказывались поклонники.

В августе Эшли Франджипани показала тело после родов. Знаменитость сфотографировала растяжки на животе, которые образовались после рождения первенца. На размещенном в соцсети изображении видно, что на нижнюю часть живота Холзи нанесена татуировка Baby («ребенок»).