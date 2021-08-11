Популярная певица показала тело после родов

Популярная американская певица Эшли Франджипани, известная как Холзи, продемонстрировала поклонникам несовершенства тела после родов. Соответствующий кадр появился на ее странице в Instagram.

26-летняя знаменитость поделилась серией снимков, на которых показала комнату сына Эндера, который родился 14 июля 2021 года. Помимо этого, она также разместила снимок своего возлюбленного, турецкого режиссера Алева Айды, держащего на руках их общего ребенка.

Поп-исполнительница также сфотографировала растяжки на животе, которые образовались после рождения первенца. На размещенном в соцсети изображении видно, что на нижнюю часть живота Холзи нанесена татуировка Baby («ребенок»).

«Вот так все и выглядит», — подписала пост певица, который набрал больше двух миллионов лайков. Подписчики восхитились внешним видом исполнительницы и дизайном комнаты ее сына. «Холзи, носи свои растяжки с гордостью! Ты прекрасная мама», «Какая же ты хорошая мама», «Красотка!», «Спасибо, что показала свои растяжки — это прекрасно», «Очень стильная комната», — писали они.

Американская певица объявила о появлении первенца на своей странице в Instagram 19 июля, через пять дней после его рождения. Звезда опубликовала серию кадров из больницы, на которых она запечатлена вместе с отцом ребенка Алевом Айды и сыном Эндером. Пост набрал 6,5 миллиона лайков.