Популярная певица снялась в нижнем белье и взволновала поклонников

Популярная американская певица Эшли Франджипани, известная как Холзи, поделилась фотографиями в нижнем белье и взволновала поклонников. Кадры появились на ее странице в Instagram.

На размещенных в сети фото 25-летняя исполнительница позирует в коричневом кружевном бюстгальтере, черных трусах и рубашке леопардовой расцветки. Ее образ дополнили черный парик с длинными волосами и золотистое колье в виде цепи. «Знаю, я была лысой, просто хотела напомнить всем, что я та еще стерва», — подписала она пост, который набрал больше 2,7 миллиона лайков.

Фанаты оценили внешний вид исполнительницы в комментариях. «Боже, выходи за меня», «Ты сногсшибательна», «Бог есть женщина», «Ты хочешь нас убить своей красотой?», «Ты все еще очень горяча», — писали они.

В ноябре Холзи побрилась налысо и снялась в рубашке на голое тело. Певица сделала селфи в новом имидже и с макияжем в виде стрелок. Она попозировала в черной шелковой рубашке, обнажив часть груди.