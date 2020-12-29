Певица показала торчащие из-за низкого веса ребра и вывела из себя фанатов

Популярная американская певица Эшли Франджипани, известная как Холзи, показала свою чрезмерную худобу и вывела из себя поклонников. На снимок и комментарии, размещенные в соцсетях, обратили внимание в Daily Mail.

Исполнительница отвечала на вопросы подписчиков в сторис в Instagram. Так, один из фанатов попросил знаменитость продемонстрировать ее фигуру при самом низком весе. Холзи опубликовала фото в нижнем белье (на данный момент оно удалено со страницы звезды), на котором видны ее торчащие ребра.

«Те, кто борется с расстройством пищевого поведения, — обратитесь за помощью», — подписала кадр певица. Однако подписчики не оценили ее публикацию: по их мнению, такие фотографии оказывают негативное влияние на людей, которые лечатся от расстройства пищевого поведения.

Вскоре Холзи удалила публикацию и принесла извинения поклонникам в Twitter. «Простите, что опубликовала такое фото без достаточного предупреждения. Я нервничала, когда выкладывала этот снимок. У меня были только положительные намерения!» — написала она в своем аккаунте.

Ранее, в ноябре, Холзи снялась в нижнем белье и взволновала поклонников. Певицу запечатлели в коричневом кружевном бюстгальтере, черных трусах и рубашке леопардовой расцветки. Ее образ дополнили черный парик с длинными волосами.