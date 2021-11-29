Китаянка вплавь добралась до границы ради работы в России

Жительница Китая спрыгнула с теплохода на реке Амур и вплавь добралась до границы ради того, чтобы устроиться на работу в России. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Амурской области.

Как стало известно, летом этого года китаянка совершила прогулочный рейс на теплоходе, во время которого присмотрела место максимального приближения к российскому берегу. В тот же день, но уже вечером, она снова приобрела билет на теплоход. В момент прохождения места 23-летняя девушка спрыгнула в реку, после чего вплавь пересекла границу России, проходящую по линии главного фарватера реки Амур.

Позже гражданку Китая нашли сотрудники пограничного управления ФСБ России по Амурской области. Китаянку обвиняют в незаконном пересечении госграницы, ей грозит до двух лет лишения свободы.

29 августа стало известно, что в Японии задержали российского гражданина, который прибыл на японский остров Хоккайдо с одного из Курильских островов. Предположительно, мужчина доплыл до другой страны в гидрокостюме. Позже Япония отказала ему в статусе беженца.