Приплывшего за убежищем в Японию россиянина задержали за незаконный въезд

Япония официально уведомила Россию о задержании российского гражданина, приплывшего на остров Хоккайдо с курильского острова Кунашир за убежищем. Об этом ТАСС сообщили в генконсульстве РФ в Саппоро.

Как рассказали в дипмиссии, официальное уведомление от японской стороны было получено в пятницу, 27 августа. В нем говорится, что россиянин задержан «для проведения дальнейших разбирательств».

Незваный гость

О том, что на японский остров Хоккайдо для подачи прошения о предоставлении убежища в Японии приплыл россиянин, сообщалось 20 августа. По данным местного информагентства Kyodo, мужчина приплыл с одного из Курильских островов — Кунашир, который входит в Сахалинскую область. Кунашир отделен от Хоккайдо проливом Немуро. Японский остров расположен от российского в 25 километрах к западу. Глубина пролива достигает 2,5 тысячи метров.

Позже телеканал Nippon TV со ссылкой на японскую полицию сообщил, что россиянин намерен обратиться к властям другой страны с прошением о предоставлении убежища. При этом не уточнялось, установлена ли личность мужчины и способ, которым он добрался до Хоккайдо.

Реакция России

После появления в СМИ информации о мужчине происходящим заинтересовались российские дипломаты. В ситуации начало разбираться посольство РФ.

Посольство России в Японии и Генконсульство России в Саппоро находятся в тесном контакте с японскими компетентными органами на предмет выяснения соответствующих обстоятельств Российское посольство в Японии о приплывшем на Хоккайдо россиянине

Позже российское посольство потребовало доступ к мужчине, чтобы предоставить ему дипломатическую защиту.

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Новые подробности

Тем временем японские СМИ раскрывали новые детали о прибывшем в страну мужчине. Так, сообщалось о найденном на берегу в районе поселка Сибецу гидрокостюме, в котором, возможно, он прибыл. Данное место располагается в шести километрах от того, где впервые был обнаружен иностранец.

Неизвестного, бродившего рядом с полицейским участком, заметил местный житель. Назвавший себя россиянином человек был одет в спортивную одежду и кроссовки, имел при себе рюкзак и выглядел сухим. Он обратился к пожилому мужчине на японском языке, сказав: «нет паспорта», «Кунашир», «приплыл». Помимо рюкзака, у мужчины с плеча свисал небольшой кулек, а также были шляпа, очки в золотой оправе, маска и российское водительское удостоверение.

Гектар и курсы ради бегства

Позже личность мужчины была раскрыта. Источник РИА Новости рассказал, что мужчину зовут Ваас Феникс Нокард, а в прошлом — Владимир. Он прожил на Курилах три года. При этом нигде не работал и спал в палатке. В 2011 году россиянина депортировали из Японии за нарушение визового режима. Он также оказывался в полиции в Таиланде и на Бали за подделку документов.

Доплыл до Японии он, предположительно, в гидрокостюме. Перед этим на берегу он оставил приятельнице мотоцикл, чтобы она продала его и выслала ему деньги.

По данным «Новой газеты», приплывший в Японию россиянин родился в Ижевске. Ранее он получил бесплатный гектар земли на острове Кунашир. Возможно, таким образом он готовился к бегству, ради чего также ходил на курсы японского языка.

Дальнейшая судьба россиянина

По информации источников газеты Hokkaido, россиянину не будет присвоен статус беженца, в связи с чем он не получит временное разрешение на пребывание. Издание также утверждает, что мужчину передадут генеральному консульству России в Саппоро на следующей неделе. Однако в российском диппредставительстве ТАСС эту информацию не подтвердили.