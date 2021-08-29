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В Японии задержали приплывшего за убежищем россиянина

Генконсульство: в Японии задержали приплывшего на Хоккайдо за убежищем россиянина Нокарда
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Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Власти Японии задержали за незаконный въезд приплывшего за убежищем на остров Хоккайдо Вааса Феникса Нокарда. Об этом японская сторона уведомила Генеральное консульство России, сообщает РИА Новости.

Как рассказали в дипмиссии, сейчас будет «идти разбирательство о том, как именно он попал на территорию Японии». В генконсульстве отметили, что задержанных за нелегальный въезд в Японию обычно депортируют.

Ранее российское посольство в Японии потребовало доступа к гражданину России, который приплыл с острова Кунашир на Хоккайдо, чтобы предоставить ему дипломатическую защиту. При этом 21 августа японская полиция заявила, что гражданин намерен обратиться с прошением о предоставлении убежища к властям третьей страны. О каком государстве идет речь, в ведомстве не уточнили.

По данным «Новой газеты», предположительно, речь идет о человеке по имени Ваас Феникс Нокард, родившемся в Ижевске. Ранее он получил бесплатный гектар земли на острове Кунашир. Как пишет издание, таким образом он мог готовиться к бегству, ради чего также ходил на курсы японского языка. В 2011 году Нокард легально приезжал в Японию, однако его депортировали за нарушение визового режима. Более того, у россиянина были проблемы с властями Таиланда и Индонезии.

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