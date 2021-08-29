В Японии задержали приплывшего за убежищем россиянина

Власти Японии задержали за незаконный въезд приплывшего за убежищем на остров Хоккайдо Вааса Феникса Нокарда. Об этом японская сторона уведомила Генеральное консульство России, сообщает РИА Новости.

Как рассказали в дипмиссии, сейчас будет «идти разбирательство о том, как именно он попал на территорию Японии». В генконсульстве отметили, что задержанных за нелегальный въезд в Японию обычно депортируют.

Ранее российское посольство в Японии потребовало доступа к гражданину России, который приплыл с острова Кунашир на Хоккайдо, чтобы предоставить ему дипломатическую защиту. При этом 21 августа японская полиция заявила, что гражданин намерен обратиться с прошением о предоставлении убежища к властям третьей страны. О каком государстве идет речь, в ведомстве не уточнили.

По данным «Новой газеты», предположительно, речь идет о человеке по имени Ваас Феникс Нокард, родившемся в Ижевске. Ранее он получил бесплатный гектар земли на острове Кунашир. Как пишет издание, таким образом он мог готовиться к бегству, ради чего также ходил на курсы японского языка. В 2011 году Нокард легально приезжал в Японию, однако его депортировали за нарушение визового режима. Более того, у россиянина были проблемы с властями Таиланда и Индонезии.