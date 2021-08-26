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Уплывший в Японию россиянин получил гектар на Кунашире ради бегства

Россиянин, уплывший на японский Хоккайдо, получил бесплатный гектар земли на Кунашире
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Ваас Феникс Нокард
Ваас Феникс Нокард
Фото: Telegram-канал« Amur Mash»

Россиянин, уплывший на японский остров Хоккайдо, ранее получил бесплатный гектар земли на острове Кунашир. Возможно, таким образом он готовился к бегству, ради чего также ходил на курсы японского языка, пишет «Новая газета».

Предположительно, речь идет о человеке по имени Ваас Феникс Нокард, родившемся в Ижевске. Получив землю на Кунашире, мужчина подрабатывал и посещал курсы японского языка. В 2011 году Ваас Феникс легально приезжал в Японию, однако его депортировали за нарушение визового режима. Более того, у россиянина были проблемы с властями Таиланда и Индонезии.

Согласно информации японских СМИ, на берегу в районе поселка Сибецу был найден гидрокостюм, в котором, возможно, россиянин прибыл в Японию. Отмечается, что данное место располагается в шести километрах от того, где впервые был обнаружен прибывший иностранец.

Российское посольство в Японии потребовало доступа к гражданину России, который приплыл с острова Кунашир на Хоккайдо, чтобы предоставить ему дипломатическую защиту. При этом 21 августа японская полиция заявила, что гражданин намерен обратиться с прошением о предоставлении убежища к властям третьей страны. О каком государстве идет речь, в ведомстве не уточнили.

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