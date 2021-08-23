Россия потребовала доступ к уплывшему в Японию россиянину

Посольство РФ потребовало доступ к уплывшему в Японию россиянину для защиты его прав

Российское посольство в Японии потребовало доступ к гражданину России, который приплыл с острова Кунашир на остров Хоккайдо, чтобы предоставить ему дипломатическую защиту. Информация об этом появилась на официальной странице ведомства в Facebook.

По информации миграционных властей Японии, речь идет о российском гражданине Ваасе Фениксе Нокарде. В свою очередь, российское посольство требует от японской стороны допустить к нему сотрудников генерального консульства Российской Федерации в Саппоро. В ведомстве подчеркивают, что это необходимо «для обеспечения его законных прав, а также уточнения состояния его здоровья и условий содержания».

Ранее японские власти отказались предоставить официальную информацию о мужчине, который якобы приплыл с Кунашира на Хоккайдо. Как объяснил начальник японской службы, невозможность сотрудничества с российским генконсульством объясняется отсутствием указаний руководства в Токио, а также неподтвержденным гражданством мужчины.