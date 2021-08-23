Мир
 
Последние новости
Россию назвали способной обналичить деньги МВФ для Белоруссии
Выявлено новое полезное свойство женского молока
Россиянка протаранила двери стриптиз-клуба в поисках мужа и попала на видео
Мировые компании раздадут акционерам почти полтора триллиона долларов
Певица МакSим начала учиться ходить заново и попала на видео 
Под Москвой появится халяльный поселок
Сканы паспортов 1,5 миллиона россиян попали в интернет
Тарасова прокомментировала отказ украинской олимпийской чемпионки от гражданства
США заявили о желании поставить Россию на место
Новости партнеров
Прослушать новость

Россия потребовала доступ к уплывшему в Японию россиянину

Посольство РФ потребовало доступ к уплывшему в Японию россиянину для защиты его прав
Перейти в «Мою Ленту»
Посольство Российской Федерации в Японии
Посольство Российской Федерации в Японии
Фото: Public Domain / Wikimedia

Российское посольство в Японии потребовало доступ к гражданину России, который приплыл с острова Кунашир на остров Хоккайдо, чтобы предоставить ему дипломатическую защиту. Информация об этом появилась на официальной странице ведомства в Facebook.

Как Россия угорела по Сергею Шнурову и влюбилась в Диму Билана
Читать

По информации миграционных властей Японии, речь идет о российском гражданине Ваасе Фениксе Нокарде. В свою очередь, российское посольство требует от японской стороны допустить к нему сотрудников генерального консульства Российской Федерации в Саппоро. В ведомстве подчеркивают, что это необходимо «для обеспечения его законных прав, а также уточнения состояния его здоровья и условий содержания».

Ранее японские власти отказались предоставить официальную информацию о мужчине, который якобы приплыл с Кунашира на Хоккайдо. Как объяснил начальник японской службы, невозможность сотрудничества с российским генконсульством объясняется отсутствием указаний руководства в Токио, а также неподтвержденным гражданством мужчины.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Япония отказалась предоставить информацию о попросившем убежище мужчине
Раскрыты подробности инцидента с приплывшим в Японию за убежищем россиянином
Консульство России прокомментировало гражданство приплывшего в Японию
Посольство России заинтересовалось приплывшим в Японию за убежищем россиянином
Раскрыты планы приплывшего в Японию для подачи прошения об убежище россиянина