Раскрыты подробности инцидента с приплывшим в Японию за убежищем россиянином

Человек, который назвал себя россиянином и заявил, что якобы приплыл с Кунашира на Хоккайдо, был одет в спортивную одежду и кроссовки, имел при себе рюкзак и выглядел сухим. Об этом пишут японские СМИ, передает РИА Новости.

Так, газета «Иомиури» выяснила, что пожилой мужчина в поселке Накасибэцу увидел неизвестного, бродившего рядом с полицейским участком. Тот обратился к старику на японском языке, сказав: «нет паспорта», «Кунашир», «приплыл».

Издание «Майнити» уточняет, что помимо рюкзака, у мужчины с плеча свисал небольшой кулек, а также были шляпа, очки в золотой оправе и маска. «Хоккайдо синбун», в свою очередь, утверждает, что мужчине 38 лет, у него обнаружили российское водительское удостоверение.

О россиянине, который приплыл с Кунашира на Хоккайдо, стало известно 20 августа. Установлена ли его личность и каким образом он добрался до территории Японии, пока неизвестно. Как сообщила японская полиция 21 августа, гражданин намерен обратиться с прошением за получением о предоставлении убежища к властям третьей страны. О каком государстве идет речь, в ведомстве не уточнили.

Токио считает острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи своей территорией и требует от России признать над территориями японский суверенитет. Власти ссылаются на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. При этом Москва не признает сам факт территориального спора с Японией.