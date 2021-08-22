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Консульство России прокомментировало гражданство приплывшего Японию за убежищем

Гражданство приплывшего Японию за убежищем устанавливается, сообщило генконсульство России
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Фото: Wu / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Генеральное консульство России в Саппоро прокомментировало гражданство человека, якобы приплывшего Японию за убежищем с острова Кунашир. Об этом сообщает РИА Новости.

Там рассказали, что на данный момент он находится в иммиграционной службе Японии. В настоящее время выясняется его гражданство и личность. Если будет установлено, что этот человек — гражданин России, то японская сторона должна будет связаться с российским консульством, добавили дипломаты.

О россиянине, который приплыл с Кунашира на Хоккайдо, стало известно 20 августа. Установлена ли его личность и каким образом он добрался до территории Японии, пока неизвестно. Как сообщила японская полиция 21 августа, гражданин намерен обратиться с прошением за получением о предоставлении убежища к властям третьей страны. О каком государстве идет речь, в ведомстве не уточнили.

Токио считает острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи своей территорией и требует от России признать над территориями японский суверенитет. Власти ссылаются на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. При этом Москва не признает сам факт территориального спора с Японией.

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