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Япония отказалась предоставить информацию о попросившем убежище мужчине

Генконсульство России намерено встретиться с мужчиной, приплывшим в Японию за убежищем
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Фото: Molly Darlington / Reuters

Японские власти отказались предоставить официальную информацию о мужчине, который якобы приплыл с Кунашира на Хоккайдо. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на генконсульство России в Саппоро.

В настоящее время иностранец передан в отделение иммиграционной службы Японии в Саппоро. Как объяснил начальник японской службы, невозможность сотрудничества с российским Генконсульством объясняется отсутствием указаний руководства в Токио, а также неподтвержденным гражданством мужчины.

В случае, если будет установлено, что этот человек является гражданином России, диппредставительство будет добиваться сведений о нем от Японии, подчеркнули в генконсульстве. Российская сторона также намерена встретиться с ним.

О мужчине, который приплыл с Кунашира на Хоккайдо, стало известно 20 августа. Как сообщила японская полиция 21 августа, гражданин намерен обратиться с прошением за получением о предоставлении убежища к властям третьей страны. О каком государстве идет речь, не уточняется.

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