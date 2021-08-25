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Раскрыты новые детали инцидента с приплывшим в Японию за убежищем россиянином

Sapporo TV: полиция Японии нашла гидрокостюм, в котором россиянин мог приплыть за убежищем
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Фото: Ben Weller / AFLO / Global Look Press

Полиция Японии раскрыла новые детали инцидента с гражданином России, который приплыл на остров Хоккайдо с острова Кунашир. Об этом сообщает телеканал Sapporo TV со ссылкой на источники в правоохранительных органах, передает РИА Новости.

Согласно информации японского СМИ, на берегу в районе поселка Сибецу был найден гидрокостюм, в котором, возможно, прибыл мужчина. Отмечается, что данное место располагается в шести километрах от того, где впервые был обнаружен прибывший в Японию иностранец.

Ранее российское посольство в Японии потребовало доступ к гражданину России, который приплыл с острова Кунашир на Хоккайдо, чтобы предоставить ему дипломатическую защиту. По информации миграционных властей Японии, речь идет о российском гражданине Ваасе Фениксе Нокарде. В свою очередь, российское посольство требует от японской стороны допустить к нему сотрудников генерального консульства Российской Федерации в Саппоро.

О россиянине, который приплыл в Японию, стало известно 20 августа. 21 августа японская полиция заявила, что гражданин намерен обратиться с прошением о предоставлении убежища к властям третьей страны. О каком государстве идет речь, в ведомстве не уточнили.

Токио считает острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи своей территорией и требует от России признать над территориями японский суверенитет. Власти ссылаются на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. При этом Москва не признает сам факт территориального спора с Японией.

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