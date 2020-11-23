ООН признала незаконным задержание бывшего главы Nissan в Японии

Рабочая группа по произвольным задержаниям Управления Верховного комиссара по правам человека ООН признала незаконным задержание бывшего главы Nissan Карлоса Гона в Японии, откуда ему удалось сбежать. Об этом говорится на сайте подразделения.

«Власти не смогли установить правовые основания для задержания Гона. Лишение его свободы было необоснованным», — сообщается в опубликованном релизе. В ООН назвали неоднократные задержания топ-менеджера противоречащими суду и Всеобщей декларации прав человека, а также потребовали от Японии выплатить компенсацию по международному праву.

Гон был задержан в Японии в ноябре 2018 года. Его обвинили в сокрытии доходов на 80 миллионов долларов и неуплате налогов с этой суммы, а также в том, что он якобы покрывал убытки от личных инвестиций за счет Nissan. Согласно отчетности прокуратуры, за 70 дней заключения Гона, его допросы проходили ежедневно, включая выходные и праздничные дни, иногда по 11 часов. В конце декабря 2019-го бывший менеджер сбежал из Японии, спрятавшись в коробке, которая через Турцию была отправлена в Ливан. У Гона имеется гражданство этой страны, а также Франции и Бразилии.

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