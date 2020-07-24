Появились подробности побега из Японии бывшего главы Nissan

Сын бывшего президента автоконцерна Nissan Карлоса Гона заплатил 500 тысяч долларов за побег отца из Японии. Такие подробности приводит Bloomberg.

По информации агентства, Энтони Гон перевел 500 тысяч долларов в криптовалюте Питеру Тейлору, сыну спецназовца США Майкла Тейлора. Он выполнил перевод после того, как Карлос Гон покинул Японию на частном самолете в ящике для музыкальных инструментов.

Ранее Reuters со ссылкой на материалы дела сообщало, что сам Гон-старший перевел 862 тысячи долларов на счета компании Promote Fox LLC, которой управляет Питер Тэйлор. В общей сложности, по данным прокуратуры, американская семья получила 1,36 миллиона долларов.

В мае Питер Тэйлор и его отец Майкл были задержаны в США. Они могут быть экстрадированы в Японию. Американская прокуратура обнародовала данные о платежах сына бывшего главы Nissan после того, как Тейлоры попытались в третий раз добиться своего освобождения под залог.

Гон был задержан в Японии в ноябре 2018 года. Его обвинили в сокрытии доходов на 80 миллионов долларов и неуплате налогов с этой суммы, а также в том, что покрывал убытки от личных инвестиций за счет Nissan. В конце декабря 2019-го бывший менеджер сбежал из Японии, спрятавшись в коробке, которая через Турцию была отправлена в Ливан. У Гона имеется гражданство этой страны, а также Франции и Бразилии.