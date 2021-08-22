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Раскрыта личность приплывшего в Японию за убежищем россиянина

СМИ: доплывший до Японии россиянин Ваас Феникс Нокард нигде не работал и спал в палатке
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Остров Кунашир
Остров Кунашир
Фото: Валерий Шустов / РИА Новости

Раскрыта личность россиянина, вплавь добравшегося до Японии с острова Кунашир, чтобы попросить убежище. Об этом сообщает РИА Новости.

Источник агентства рассказал, что мужчину зовут Ваас Феникс Нокард, а в прошлом — Владимир. Он прожил на Курилах три года. При этом нигде не работал и спал в палатке. «С кем познакомится — там и пристраивался», — добавил собеседник РИА Новости.

По его словам, в 2011 году россиянина депортировали из Японии за нарушение визового режима. Он также оказывался в полиции в Таиланде и на Бали за подделку документов.

Доплыл до Японии он, предположительно, в гидрокостюме. Перед этим на берегу он оставил приятельнице мотоцикл, чтобы она продала его и выслала ему деньги.

20 августа стало известно, что гражданин России приплыл с острова Кунашир на остров Хоккайдо на севере Японии, чтобы обратиться к властям другой страны с прошением о предоставлении убежища.

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