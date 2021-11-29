Названы города России с максимальным ростом цен на жилье

SRG: стоимость квадратного метра жилья в Москве за октябрь 2021 года выросла на 4 процента

По итогам октября 2021 года цены на вторичное жилье увеличились во всех 50 крупнейших городах России. Наиболее заметно квадратные метры подорожали в Краснодаре, Севастополе и Курске, сообщает РБК со ссылкой на данные консалтинговой компании SRG.

По данным аналитиков, за октябрь «квадрат» в Краснодаре прибавил в цене 15,6 процента. В Севастополе рост составил 11,1 процента, в Курске — 5,7 процента. В топ-5 городов с максимальным ростом цен на жилье также попали Сочи (плюс 5,4 процента) и Екатеринбург (5,3 процента).

В Москве стоимость квадратного метра за месяц увеличилась на 4,1 процента, в Санкт-Петербурге — на 2 процента, подсчитали специалисты. Городом с минимальным ростом цен на недвижимость назван Киров, где «квадрат» прибавил всего 0,9 процента.

Ранее стало известно, что средний срок продажи квартир на вторичном рынке жилья сокращается. В крупных российских городах к концу осени 2021-го он составил 100 дней. Наименьший срок экспозиции вторичных квартир в Красноярске (в среднем 70 дней), Тюмени (71 день), Екатеринбурге (72 дня), Краснодаре (74 дня), Новосибирске (78 дней), Ленинградской и Московской областях, Омске и Челябинске (по 85 дней).