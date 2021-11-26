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Россияне начали быстрее продавать жилье

ЦИАН: средний срок продажи квартиры на вторичном рынке в России сократился до 100 дней
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Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Средний срок продажи квартир на вторичном рынке жилья сокращается, говорится в материалах ЦИАН, имеющихся в распоряжении «Ленты.ру». В крупных российских городах к концу осени 2021-го он составил 100 дней, подсчитали аналитики.

По их данным, за год россияне начали продавать жилье на 20 дней быстрее, за последний месяц срок сократился на один день. «Такая динамика объясняется ростом спроса за последние полтора года за счет доступности ипотечных ставок. Наиболее привлекательные варианты квартир быстро уходят с рынка», — констатируют эксперты.

Наименьший срок экспозиции вторичных квартир в Красноярске (в среднем 70 дней), Тюмени (71 день), Екатеринбурге (72 дня), Краснодаре (74 дня), Новосибирске (78 дней), Ленинградской области, Московской области, Омске и Челябинске (по 85 дней). Дольше жителей других городов продают квартиры собственники во Владивостоке (147 дней), Волгограде (127 дней), Томске (125 дней), Махачкале (122 дня).

Ранее глава аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости» (ИРН) Олег Репченко заявил, что рост ставок по ипотеке приведет к оттоку спроса с «вторички» на первичный рынок жилья. Для покупателей новостроек по-прежнему действуют государственные ипотечные программы, поэтому многие откажутся от идеи покупки готовых квартир, предупредил эксперт.

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